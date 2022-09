Volley, Mondiali femminili: l’Italia fatica ma vince con il Belgio

mondiali volley

La Nazionale di Mazzanti batte con una grande rimonta le belghe: 21-25, 30-28, 29-27, 25-9

Mondiali volley, le immagini di Italia-Belgio





















Nel terzo match dei Mondiali femminili di volley arriva un'altra vittoria per l'Italia. Dopo Camerun e Porto Rico, a cadere sotto gli attacchi della Nazionale allenata da Mazzanti è il Belgio per 3-1. Un match dove le azzurre sono apparse più volte in difficoltà. I parziali 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 spiegano l'andamento della gara: un'Italia che commette troppi errori ma che dimostra una grande prova di carattere e ribalta il risultato.

Le campionesse d’Europa non si fermano e fanno tre su tre nel girone A. Ad Arnhem, in Olanda, Mazzanti schiera lo stesso sestetto che ha esordito nella prima giornata e si porta a casa tre punti, rimanendo a punteggio pieno nel girone.

Si parte e l'Italia porta a casa le prime due palle, ma le giocatrici belghe mettono in difficoltà da zona quattro il muro e la difesa azzurra. Una Herbots determinata porta in avanti le tigri gialle, le risponde Egonu pareggiando i conti sul 14-14. Italia che fatica a mettere per terra gli attacchi e il Belgio chiude a proprio favore il primo parziale. Al rientro in campo le belghe trovano un allungo immediato grazie alla schiacciatrice del Bisonte Firenze che mette ancora in difficoltà le azzurre e vanno sul 10-8. Le azzurre soffrono ma trovano la giusta reazione con il fondamentale contributo di Bosetti. Sul 24-21 per la squadra di Mazzanti un doppio errore di Egonu porta sul 24-24 le avversarie. Sul 26-26 arriva un incredibile salvataggio di Orro e, mentre il Belgio esulta, De Gennaro mette a terra la palla con un palleggio. Alla fine a chiudere è un muro su Herbots che regala all’Italia il 30-28.

Il primo allungo del terzo parziale sorride alla squadra delle tigri gialle, qualche errore di troppo costa caro alle campionesse d’Europa in un momento decisivo: il Belgio scappa fino al 20-16. Le ragazze di Mazzanti rientrano fino al 19-22, poi con una grande reazione di carattere annullano quattro set point: un doppio errore dell’attaccante di punta delle tigri gialle consegna il terzo parziale all’Italia.

Il quarto parziale vede le italiane partire in maniera più sciolta e si portano subito sul 5-1. Belgio che sembra essersi spento e Italia che prende nettamente il largo: Egonu, Danesi e Pietrini trascinano le compagne alla vittoria finale per 25-9. Giovedì la sfida contro il Kenya per rimanere a punteggio pieno nel girone A.