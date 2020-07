Indovina chi? Il nuovo opposto di Milano è Patry

SUPERLEGA MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

Non è biondo, ha i baffi, è francese e picchia forte: l'ultima tesserina che resta in piedi è quella di Jean Patry. Ed è lui il nuovo opposto dell'Allianz Powervolley Milano. La notizia è stata lanciata sui social del club meneghino, che dopo gli annunci in grande stile di Sbertoli, Ishikawa e Maar non delude nemmeno per il bomber transalpino. Patry a Milano

Patry è arrivato lo scorso in Italia e con la maglia di Cisterna ha messo ampiamente in mostra il suo repertorio, totalizzando 375 punti in 20 gare disputate, occupando la 3ª posizione generale nella classifica dei bomber alle spalle di Nimir (458) e del suo connazionale Boyer (384).

La definitiva consacrazione, tuttavia, è arrivata con la maglia della sua Nazionale, con cui Patry ha conquistato l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Scelto come titolare dal c.t. Tillie, durante il torneo di qualificazione olimpica di Berlino, il nuovo numero 9 di Milano ha trascinato il suo Paese fino alla vittoria, meritandosi il titolo di MVP e miglior opposto del torneo.