Il Vakıf rinnova con Haak e lavora per Zhu, Ognjenović all’Eczacıbaşı

Movimenti di mercato nel campionato turco. Molto attivo il VakıfBank, che dopo aver rinnovato il contratto di Isabelle Haak, continua a lavorare per riportare in Turchia Zhu Ting, stella cinese dall'ingaggio milionario. Proseguono i contatti per convincere anche la brasiliana Gabi a restare per la prossima stagione. La squadra allenata da Giovanni Guidetti è però destinata a perdere Maja Ognjenović. La palleggiatrice serba, una delle migliori al mondo nel suo ruolo, è nel mirino dell’Eczacıbaşı.