Il mondo al contrario: 10 anni fa Bergamo vinceva la sua quarta Champions League

ANNIVERSARIO

Esattamente 10 anni fa, il 4 aprile 2010, la Foppapedretti Bergamo saliva sul tetto d'Europa in uno dei giorni più belli della sua storia. Ed ora, nel momento più buio, ricordiamo questo incredibile successo che coincise con la quarta Champions League conquistata nel giro di 6 anni. Mai nessuna come lei.

Un sestetto composto dalle giocatrici più forti di sempre, come Francesca Piccinini ed Eleonora Lo Bianco, Valentina Arrighetti, Antonella Del Core e non solo, componevano la squadra che in quel di Cannes battè 3-2 la temibile formazione del Fenerbahçe. Dopo essersi fatta rimontare, la Foppapedretti si fece spingere dai quasi 4mila tifosi della Nobiltà Rossoblù andando a chiudere il tie-break 15-9.

Anche Francesca Piccinini, attraverso i canali ufficiali della CEV, ha voluto ricordare quell'indimenticabile momento: "È stata una partita non bella, di più. La ricordo come se fosse oggi. Abbiamo vinto contro una squadra che, sulla carta, era molto più forte di noi. Ma noi, con la nostra determinazione, il cuore e la nostra tifoseria siamo riusciti a portare a casa una coppa straordinaria".

Il pensiero finale non può che andare alla città che l'ha accolta per anni, Bergamo: "Sicuramente riuscirà a vincere questa partita. Forza Italia, forza Bergamo”.