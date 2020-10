Il Covid-19 arriva in Serie A1: tre positive a Busto Arsizio

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Primi (timidi) segnali di emergenza nel campionato di pallavolo femminile. Tre giocatrici della Unet e-work Busto Arsizio sono risultate positive al tampone per Covid-19 a cui settimanalmente vengono sottoposte. A riposo per questo turno, il 4º di Serie A1, le farfalle dovrebbero tornare (lecito usare il condizionale) in campo mercoledì 14 ottobre contro Brescia. Il gruppo squadra si sottoporrà a un secondo tampone e soltanto con risultato favorevole si potrà proseguire con il normale svolgimento dell’attività sportiva.

Il commento del presidente della UYBA, Giuseppe Pirola: "È un momento difficile, ma uniti riusciremo a superare anche questa criticità. Se andra tutto bene, mercoledì saremo regolarmente in campo a Brescia". Ancora problemi per Marco Fenoglio, coach biancorosso che dovrà fronteggiare l’assenza di Poulter per infortunio e di altre tre componenti del roster.