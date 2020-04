Fabris annuncia: "Il campionato è chiuso" | Scudetto non assegnato

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La stagione di Serie A1 e A2 femminile si chiude qui. Lo ha spiegato in diretta streaming​ Mauro Fabris, Presidente di Lega. L'Imoco Volley Conegliano è stata proclamata vincitrice della regular season, anche se toccherà alla Federazione Italiana Pallavolo decidere se assegnare o meno lo scudetto alle venete. Opzione al momento difficilmente praticabile.

Annullate le retrocessioni sia in Serie A1 che A2, e i posti per l'Europa verranno assegnati osservando la classifica della 19ª giornata. Le qualificate in Champions League 2020/21 sono quindi l'Imoco Volley Conegliano, la Unet E-Work Busto Arsizio e l'Igor Gorgonzola Novara. Savino Del Bene Scandicci in Coppa CEV e Saugella Monza in Challenge Cup.

Due saranno le squadre promosse dalla Serie A2, ovvero Delta Informatica Trentino e Omag S. Giovanni in Marignano.

L'Assemblea ha, tra le altre cose, conferito mandato alla Commissione Congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019/20.

Il Presidente Fabris ha comunque voluto tenere aperto uno spiraglio per un'eventuale prosecuzione del campionato: "Verificheremo, anche in base alle decisioni della CEV, se si potrà rientrare in campo per concludere la stagione. 6 squadre si sono dette disponibili: Conegliano, Monza, Chieri, Novara e anche Bergamo e Brescia".

Il pensiero è andato anche alle istituzioni: "Sono mancate le indicazioni delle autorità che avrebbero dovuto decidere, CONI e FIPAV per la parte sportiva. Ciò non è avvenuto, per cui restiamo sospesi, corriamo il rischio che in alcune discipline sportive i titoli vengano assegnati e in altre no: questo non è giusto per lo sport in generale".