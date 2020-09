L'Italia Under 18 è campione d'Europa: 3-0 alla Repubblica Ceca

È un trionfo indimenticabile, sognato dopo la vittoria in semifinale sui grandi favoriti della Polonia e poi concretizzato con un netto 3-0 (25-23, 25-16, 25-18) ai danni della Repubblica Ceca. L'Italia Under 18 di volley maschile è campione d'Europa dopo aver giocato una competizione di livello altissimo, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo e disputata in quel di Lecce e Marsicotevere.