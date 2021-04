Il Covid non ferma il Volley Scuola: seminari in DAD sui valori della pallavolo

GIOVANILE

Il presidente Burlandi: "Abbiamo lanciato un segnale. Pur non potendo disputare le partite, le scuole hanno risposto in maniera entusiastica"

V come Volley Scuola, V come valori. Lo storico torneo organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Lazio negli istituti di Roma e provincia, molto famoso tra gli appassionati per essere la competizione scolastica più longeva e partecipata in Italia, ha cambiato veste, proponendo una 28ª edizione inedita vista l’emergenza sanitaria e l’impossibilità di organizzare le tradizionali partite tra scuole: Volley Scuola 2021 si sta sviluppando infatti in un percorso didattico a distanza per migliaia di studenti, attraverso trenta seminari online.

Trenta momenti di formazione con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su diverse tematiche che rappresentano il cuore del progetto educativo della pallavolo. No alla droga, alla ludopatia giovanile, al bullismo e al cyberbullismo. Uso consapevole del web e dei social. Uso consapevole dell’acqua. Aspetti valoriali dello sport, tra cui il rispetto delle regole, il senso d’appartenenza, l’aggregazione e l’inclusione. Oltre a questi, l’organizzazione si riserva la possibilità di abbracciare altre tematiche in un percorso condiviso con il MIUR e con le scuole.

Il commento del presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Andrea Burlandi: "Abbiamo voluto lanciare questo messaggio: il Volley Scuola non si ferma. Siamo stati molto confortati dopo che abbiamo dovuto sospendere la attività torneistiche. In maniera spontanea c’è stata una grande adesione dei docenti. Speravamo che verso la primavera avremmo potuto disputare qualche partita, ma purtroppo non è stato possibile. Allora abbiamo spinto ancora di più su questo ciclo di seminari, con tanti argomenti molto cari alla nostra storia come l'attenzione all’ecosostenibilità, le testimonianze di tanti campioni, le campagne di cyberbullismo, le donazioni di sangue. Le scuole hanno riposto in maniera entusiastica pur mancando la parte giocata. Devo ringraziare soprattutto i docenti di educazione motoria, che sono il tramite con il mondo della scuola".

Il percorso è partito lunedì 8 marzo e si concluderà il 26 aprile con un’iniziativa corale che unirà tutti gli alunni. Negli incontri andati in scena sono intervenuti Pier Francesco Pugliese e Patrizia Spisso (Acea), Katia Meloni e Jessyama Forlini (FAO e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Pietro Canuzzi (Direzione per le dipendenze del Ministero della Salute), Giuseppe Baratta (Top Volley Cisterna, club di Superlega), Jacopo Marzetti e Monica Sansoni (Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio), Mirko Cazzato (“MaBasta”, Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti) e i campioni Flavia Barigelli (nazionale femminile di Sitting Volley), Gaia Guiducci (vicecampionessa del mondo U18, Roma Volley Club), Ilaria Spirito (Roma Volley Club), Matteo Cavagnini (campione di sitting volley e di basket in carrozzina) e Adriano Paolucci (ex atleta, campione d’Italia di pallavolo).