Gesto d'amore per Conegliano: i tifosi non chiedono il rimborso di biglietti e abbonamenti

A1 FEMMINILE

Che i supporters di Conegliano fossero speciali, non lo si scopre di certo oggi. I numeri parlano da soli: una media 4576 spettatori a match, record nella storia della Serie A1. Ma questa volta hanno dato un'ulteriore dimostrazione di amore sconfinato per la propria squadra.

Il club veneto ha infatti voluto ringraziare con un comunicato stampa i tifosi che hanno deciso di non richiedere il rimborso dell'abbonamento per i match cancellati dall'emergenza coronavirus: "Imoco Volley ha purtroppo subito importanti danni economici derivanti dall’annullamento delle partite della fase finale della stagione e ci dispiace moltissimo che i nostri abbonati, la spina dorsale del pubblico nº1 d’Italia, non abbiano potuto godere delle partite mancanti".

"Abbiamo già ricevuto molti messaggi di nostri tifosi e abbonati che, nonostante tutto, hanno già dichiarato di non volere restituzioni o rimborsi testimoniando una volta di più la passione e la fedeltà del nostro pubblico, e ringraziamo fin d'ora chi vorrà contribuire al rilancio della nostra attività con questo piccolo, ma significativo gesto d’affetto".

Vedi anche Volley Egonu a Shanghai? L'agente smentisce: "Nessuna trattativa. Professionalità di Paola indiscutibile"