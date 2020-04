Egonu a Shanghai? L'agente smentisce: "Nessuna trattativa. Professionalità di Paola indiscutibile"

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

L'entourage di Paola Egonu fa chiarezza sulle presunte dichiarazioni di un collaboratore della squadra dello Shanghai che rivelava di aver bloccato il trasferimento in Cina dell'opposto italiano per scarsa professionalità: "Non c’è mai stata nessuna trattativa con Shanghai - spiega Marco Raguzzoni ai microfoni di SportMediaset. Non capisco il motivo di rilasciare certe interviste".

Il dirigente avrebbe spiegato a un network cinese: "Egonu ha dei problemi di personalità che non la rendono ideale per il nostro gioco. Per questo abbiamo rinunciato ad acquistarla". Da qui la risposta dell'agente della giocatrice stessa: "Giudicare una persona che non si conosce mi pare poco professionale. La professionalità e serietà di Paola sono dimostrate, basta chiedere a chi l’allena o l’ha allenata".

Parola fine sulla questione Egonu-Shanghai. In attesa di sciogliere le riserve sul futuro dell'opposto più forte al mondo.