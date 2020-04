Firenze, in 5 salutano: Fahr, Daalderop, Dijkema, Poll e Maglio

VOLLEYMERCATO

In casa del Bisonte Firenze è arrivato il momento dei saluti. Sono ben 5 le atlete che lasciano il club toscano e tra queste c'è anche la capitana, Laura Dijkema, che nella prossima stagione giocherà nella Lokomotiv Kaliningrad. Con la regista olandese il club ha ottenuto due qualificazioni ai play-off scudetto, sfiorando anche il raggiungimento della semifinale lo scorso anno.

Contestualmente la società ha annunciato che anche le atlete Nika Daalderop, Sarah Fahr, Jana-Franziska Poll ed Emily Maglio non faranno parte del roster della prima squadra per la stagione 2020/21: "A tutte loro l’augurio delle migliori fortune sia dal punto di vista umano che professionale".

Tra i rinforzi al momento ci sono Carlotta Cambi e Giulia Carraro in cabina di regia. Per le due si tratta di una reunion se consideriamo il fatto che già hanno giocato insieme nel 2017/18 a Pesaro e poi l'anno dopo a Bergamo. In banda, invece, potrebbe esserci l'innesto di Anastasia Guerra da Chieri.