Filottrano rinuncia alla Serie A1, Trento chiede il ripescaggio

Si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati di Serie A 2020/21 e tra gli esclusi c'è la Lardini Filottrano. Il club marchigiano fa un passo indietro (come lasciato intendere nelle scorse settimane), ma il suo posto in Serie A1 potrebbe essere preso dalla Delta Informatica Trentino. La società di Roberto Postal ha infatti avanzato formalmente la richiesta di ripescaggio in massima categoria e ora si attende l'esito dalla Commissione Ammissioni. Si apre quindi il seguente scenario: A1 (che resta) a 14 squadre con una società di Serie B1 (si parla di Cerignola, o Aragona in caso di rifiuto) che sarebbe pronta a richiedere il ripescaggio in Serie A2.

