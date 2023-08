Volley, Europei femminili: l'Italia travolge la Francia, è semifinale

EUROPEI VOLLEY

Le azzurre battono in tre set le transalpine: 25-14, 29-27, 25-13. Ora Polonia o Turchia

© instagram L'Italvolley femminile è in semifinale agli Europei: a Firenze, le azzurre travolgono 3-0 la Francia, che combatte soltanto nel secondo set. 25-14, 29-27, 25-13 per le campionesse d'Europa in carica, che giocano la partita perfetta in tutti i fondamentali, soprattutto al muro e in battuta con Orro e Antropova. Adesso, le ragazze di Mazzanti attendono la loro avversaria: sarà una tra la Polonia e la Turchia, in campo mercoledì.

L'Italvolley resta in corsa per il sogno di un bis agli Europei femminili: le ragazze di Mazzanti travolgono 3-0 la Francia, vincono ancora senza perdere neanche un set e travolgono le transalpine, che di fatto giocano soltanto un parziale. E a dimostrarlo è il punteggio del match di Firenze: 25-14, 29-27, 25-13. Le campionesse in carica partono trascinate da Orro in battuta e Antropova in attacco e a muro: netto 7-0 che poi diventa 9-1, un risultato che di fatto vale il successo con largo anticipo del primo set che, non a caso, si chiude 25-14. Superato l'avvio da incubo, la Francia si ricompone e nel secondo lotta pallone su pallone: servono due challenge fondamentali per evitare alle transalpine di volare prima sul 19-15, poi ai vantaggi. Alla fine, la spuntano le azzurre: 29-27.

Nel terzo, l'Italia torna a macinare punti, muri e battute, aiutata anche da Danesi e Pietrini sia in attacco che in difesa. Il 14-5 di parziale mette fine alle speranze della Francia, che poi annulla soltanto qualche match point prima di capitolare 25-13. Le campionesse in carica si dimostrano perfette: settimo 3-0 su sette partite e semifinale ottenuta. La prossima avversaria sarà una tra Polonia e Turchia, in campo mercoledì: chi vincerà sarà l'ultimo ostacolo dell'Italia campione d'Europa in carica verso la seconda finale consecutiva.

Vedi anche Volley Europei pallavolo, esordio da sogno per Bovolenta Jr nel segno di papà Vigor