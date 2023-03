Egonu pronta a tornare in Italia: è vicina alla Vero Volley Milano

Paola Egonu è pronta a ritornare in Italia: il club turco del Vakifbank Istanbul non ha esercitato l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza 31 marzo, ufficialmente per l'onerosità dell'ingaggio in un momento così difficile per il Paese devastato dal terremoto. Per l'opposta 24enne si aprono le porte della Vero Volley Milano, club di Monza che recentemente si è trasferito all'Allianz Cloud: si parla di un contratto da un milione di euro tra parte fissa e bonus, di poco inferiore a quello che percepisce attualmente in Turchia.