Volley, anche Paola Egonu nelle 30 convocate per la Nations League

C'è anche Paola Egonu tra le 30 giocatrici della Nazionale femminile di pallavolo convocate in vista della Nations League (30 maggio-16 luglio 2023): l'annuncio arriva dal ct dell'Italvolley donne, Davide Mazzanti, che ha confermato così la presenza della stella azzurra dopo il suo sfogo ai Mondiali di ottobre e le ipotesi di abbandono dell'azzurro. La Egonu aveva raccontato la sua amarezza per cattiverie e commenti negativi, alcuni a sfondo razzista, dopo la sconfitta nella semifinale dei Mondiali contro il Brasile. Si era sfogata per quella frase ripetutagli contro per l'ennesima volta - "perché sei italiana?". E aveva anche detto: "basta tutto questo stress".