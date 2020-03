Il Cus Torino "mura" il coronavirus: una sfida tutta da ridere

Restare lontani dalla pallavolo è praticamente impossibile, soprattutto se costretti in casa per osservare questo desolante periodo di quarantena. Ne sanno qualcosa Silvia Lotti e Francesca Michieletto, giocatrici di Serie A2 del Barricalla Cus Torino che per l'astinenza da volley si sono rese protagoniste di un divertentissimo video che potremmo intitolare "Le partite di pallavolo ai tempi del coronavirus".