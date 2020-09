Cuore rossoblu: i tifosi di Bergamo pagano le tasse gara alla società

Otto scudetti, sette Champions League, sei coppe Italia e tanti altri trofei. La storia del Volley Bergamo vive di successi, arrivati grazie al duro lavoro in palestra, ma anche al fondamentale supporto dagli spalti di un gruppo di tifosi unico, la Nobiltà Rossoblu, che da 25 anni a questa parte è instancabilmente a fianco della società del presidente Bonetti. E seppur in questo campionato non potranno (almeno momentaneamente) far sentire la propria voce, i supporters orobici hanno comunque trovato il modo di sostenere la squadra con un grande gesto d'amore. La tifoseria organizzata ha infatti avviato una raccolta fondi che in breve tempo ha accumulato più di 10mila euro, cifra interamente donata alla società e utilizzata per pagare le tasse di partecipazione al prossimo campionato di Serie A1. Il presidente, Luciano Bonetti, non dimentica, ed è per questo motivo che Bergamo ha voluto ringraziare la Nobiltà Rossoblu stampando il loro logo sulle nuove divise per la stagione 2020/21. In questo modo, i tifosi rossoblù saranno sempre al fianco della Zanetti Bergamo, sugli spalti (quando ci sarà la possibilità) e sul campo.