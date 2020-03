Coronavirus, Milano in quarantena: contatti con individui positivi

SUPERLEGA MASCHILE

Quarantena forzata per l'Allianz Milano. La società meneghina ha scoperto che i partecipanti alla recente sfida di Challenge Cup in Estonia contro il Saaremaa sono venuti a contatto con tre persone risultate positive al coronavirus.

Nel comunicato ufficiale si legge che "per tale ragione lo staff sanitario ha disposto l’immediata quarantena per tutta la squadra, atleti e staff tecnico, nonostante allo stato attuale non risulti alcuna sintomatologia in atto che possa far pensare al contagio da COVID-19".

