Coronavirus, Harris lascia Caserta: "Decisione necessaria"

VOLLEY FEMMINILE

La Volalto 2.0 Caserta perde i pezzi. Per evitare un possibile contagio da coronavirus, la centrale Deja Harris ha deciso di lasciare l'Italia per tornare nel suo paese, l'America, e lo comunica attraverso una lettera pubblicata dalla società campana. Il campionato della Golden Tulip si fa sempre più complicato.

"Sfortunatamente, le circostanze mi hanno costretto a prendere la decisione di andarmene e con la mia famiglia lo riteniamo necessario. Altri americani che sono all’estero sono già stati rimandati a casa. Se ci sarà una sospensione con un viaggio dall’Italia agli Stati Uniti, preferirei partire ora per stare con la mia famiglia prima di non avere alcuna possibilità di partire". Tanti sono gli interrogativi che pone Caserta e i problemi che la stessa società campana denuncia, come la difficoltà a organizzare la prossima trasferta di campionato a Bergamo (considerata zona ad alto rischio di contagio) contro la Zanetti sia per quanto riguarda gli spostamenti che la salvaguardia della salute dei propri tesserati.