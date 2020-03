Coronavirus, è diaspora americana: tante atlete lasciano il campionato

VOLLEY FEMMINILE

Tante (se non tutte) le giocatrici americane del campionato di A1 e A2 stanno lasciando l'Italia. La paura per il coronavirus, assieme alla decisione di Donald Trump di chiudere le frontiere a tutti i viaggiatori in arrivo dall’Europa, ha costretto e convinto le atlete a stelle e strisce a tornare a casa. Difficile prevedere se possano fare ritorno in Italia una volta chiusa l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Tra le giocatrici che hanno reso nota la loro partenza verso l'America ci sono Poulter e Plummer di Chieri e Monza, Rigdon di Cuneo e il duo Lowe-Washington di Busto Arsizio. In A2 anche Dahlke è pronta a lasciare Marsala. Tra le non-americane c'è Enright, sempre di Chieri, che tornerà in Portorico. Le altre società non hanno ufficializzato altre partenze, ma l'impressione è che quella sopra citate non siano le uniche atlete che hanno deciso di lasciare l'Italia.

Le dichiarazioni di Karsta Lowe: "È stato difficile prendere questa scelta, ma credo di dover stare vicino alla mia famiglia in questo momento. Mi sento triste ad andare via da Busto Arsizio e lasciare le mie compagne, spero di poter tornare presto". Dello stesso avviso anche Washington: "Non avremmo mai pensato di trovarci in questa situazione. Peccato interrompere così la stagione, era tutto perfetto qui".