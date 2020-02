Conegliano trionfa nel big match, bene Monza e Busto

A1 FEMMINILE

Si colora di gialloblù la terza sfida stagionale tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, sconfitta dalle campionesse del mondo con il risultato di 3-0 (25-19, 25-17, 25-18). 15ª vittoria senza set regalati in questo campionato per le pantere di Santarelli, che ancora una volta si confermano come autentiche dominatrici dell'A1.

3º successo consecutivo per la Saugella Monza, che contro la Lardini Filottrano fatica soprattutto nel 3º set portando però a casa la vittoria per 3-0 (17-25, 20-25, 24-26). Ancora assente per infortunio Meijners. Continua il periodo di crisi del Bisonte Firenze, che in quel di Cuneo contro la Bosca S. Bernardo Cuneo cade 3-0 (25-15, 25-18, 25-20) subendo il gioco energico delle piemontesi. Tutto facile anche per la Unet E-Work Busto Arsizio, che ha battuto 3-0 (17-25, 9-25, 13-25) una Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che nulla ha potuto e che incappa così nella 11ª sconfitta consecutiva.

Successo per 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 25-20) della Savino Del Bene Scandicci, che pur dovendo rinunciare a Stysiak (out per un problema alla mano sinistra) è riuscita a portare a casa una vittoria importante contro la sorpresa del campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri. Ancora più pesante il successo della Èpiù Pomì Casalmaggiore, che archivia 3-1 (25-22, 20-25, 25-16, 25-18) la pratica Banca Valsabbina Millenium Brescia e si lascia alle spalle un periodo di difficoltà con due vittorie consecutive. La Bartoccini Fortinfissi Perugia, infine, si aggiudica la maratona contro la Zanetti Bergamo per 3-2 (25-17, 19-25, 25-22, 21-25, 15-11). Da segnalare i 32 punti di Rosamaria Montibeller per le magliette nere.

RISULTATI E CLASSIFICA