Conegliano-Santarelli, avanti insieme anche nel 2020/21

Inizia con l'annuncio dello staff tecnico la stagione 2020/21 dell'Imoco Volley Conegliano, che riparte dalla conferma nel ruolo di capo allenatore di Daniele Santarelli. A fianco del tecnico umbro, scala di una casella e raggiunge il ruolo di vice-allenatore il cosentino Valerio Lionetti, anche lui alla quarta stagione sulla panchina gialloblù. Prende il posto di Alessio Simone, accasatosi come coach a Montecchio.





























L'Imoco Volley batte in quattro set l'Eczacıbaşı e vince il Mondiale per club.



































Novità per il terzo allenatore, assegnato a Martino Volpini, pisano, nell'ultima stagione nello staff di Casalmaggiore. Confermato anche lo scoutman Tommaso Barbato, per il secondo anno nello staff gialloblù.

Daniele Santarelli sulla panchina dell'Imoco Volley ha vinto 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Mondiale per club e 2 Supercoppe italiane, con un secondo e terzo posto in Champions League. È anche il coach della nazionale croata.

"Sono felicissimo di continuare la mia collaborazione con l’Imoco Volley, una società che ormai dopo tanti anni sento come casa mia, un matrimonio duraturo e una condizione ideale, la migliore dove fare questo lavoro. Sono cresciuto insieme a un club che ha bruciato le tappe fino a diventare un punto di riferimento a livello internazionale".

"L’ultima stagione ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché è stata un’incompiuta, volevamo e potevamo fare qualcosa di storico, proprio per questo vogliamo riprovarci la prossima stagione. Abbiamo tanta voglia di tornare a vederci, ad allenarci, a giocare al PalaVerde di fronte a quello che è la vera nostra arma in più".