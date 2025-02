Conegliano è imbattibile: stende Milano in finale e conquista la sesta Coppa Italia di fila

Chiamatela Coppa Italia Conegliano. La Prosecco Doc Imoco batte 3-0 Milano in finale (37-35 con Milano che spreca 5 set point, 25-20, 25-20 i parziali dell'incontro) e conquista il trofeo per la sesta volta consecutiva, il settimo della sua storia. Nell'albo d'oro Conegliano supera così Bergamo e Ravenna, ferme a quota 6. Per le Pantere si tratta della 36.a vittoria consecutiva stagionale su 36 gare giocate, 40.a se si considerano anche le quattro della finale dello scorso campionato e del terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club. Dopo la vittoria di oggi nella bacheca di Conegliano si contano 27 trofei: 7 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 7 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.