Conegliano e i dubbi sul futuro: che fanno Egonu e Sylla? Rinnovo per Wolosz e Folie

A1 FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Anche la squadra più forte al mondo ha i suoi grattacapi: Conegliano deve fare i conti con il futuro da decifrare di Paola Egonu e Miriam Sylla. Il contratto delle due è in scadenza e benché l’Imoco sia pronta a rinnovare, le stelle della Nazionale italiana non hanno ancora sciolto i dubbi su dove giocheranno la prossima stagione.

Solo un anno fa il matrimonio con le attuali campionesse del mondo, ma le voci di mercato attorno ad Egonu non si sono mai fermate, soprattutto ora con un rinnovo da trattare. L’Imoco c’è ed è pronta a dare a Paola le garanzie che una top player merita. Ma, a conti fatti, sarà decisiva la volontà della giocatrice, che a Conegliano sta benissimo, ma che ancora deve fare la sua scelta. Per un'esperienza all'estero è ancora presto, e lo sguardo della Saugella Monza è vigile non solo su di lei, ma anche su Miriam Sylla.

Le due sono grandi amiche e proprio la presenza della schiacciatrice è stata uno dei motivi che ha convinto Paola a sposare la causa gialloblù. Le proposte per la numero 17 sono tante e importanti, soprattutto quelle che arrivano dall'estero. Conegliano, dal canto suo, non ha intenzione di lasciar partire Miriam: le offerte dei club interessati saranno pareggiate, in attesa di capire la decisione dell'italiana.

Chi senz'altro non lascerà il PalaVerde è Raphaela Folie. Il corteggiamento di Novara è stato forte e lei ha tentennato, ma il suo destino sarà ancora nella società che tanto ha creduto in lei. Soprattutto la sera del 25 aprile 2018, quando dopo un grave infortunio al ginocchio Garbellotto e Maschio non ci hanno pensato due volte a rinnovarle il contratto. Lo stesso discorso va fatto per la capitana, la mente, il cuore di questa squadra: Asia Wolosz. Anche la palleggiatrice è in scadenza, ma sul fatto che si possa trovare un accordo per il rinnovo ci sono pochi dubbi.

