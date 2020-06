Colpo di Monza: da Modena arriva Maxwell Holt

SUPERLEGA MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

Maxwell Holt è un nuovo giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2020/21. Il centrale americano, tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, porta in rossoblù tutte le sue qualità oltreché un'esperienza ultradecennale nel campionato italiano iniziata a Verona e proseguita a Piacenza e Modena dopo una parentesi russa alla Dinamo Mosca.

"Monza è stata una scelta abbastanza facile per me – ha dichiarato Holt. Era una opportunità di continuare questo mio sogno di restare in Italia. Giocare con Orduna, poi, in aggiunta alla vita in Italia a la pallavolo che si gioca qui è fantastico. Nonostante questo virus che sta cercando di rovinare tutto, quello italiano rimane il campionato più bello del mondo".

"Holt è un giocatore di assoluto talento e di notevole esperienza - ha commentato il direttore sportivo del consorzio Vero Volley, Claudio Bonati. Rappresenta il centrale perfetto, essendo molto forte sia a muro che in attacco che al servizio. Ad aggiungersi a queste importanti qualità c'è anche una leadership importante".