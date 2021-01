Civitanova ne ha di più: Monza battuta 3-1. Milano piazza il colpo al tie-break

Dopo ben nove gare in cui era sempre andata a punti, vincendone otto, la Vero Volley Monza conosce il sapore della sconfitta: la Cucine Lube Civitanova esce vittoriosa dal recupero della 4ª giornata di ritorno di SuperLega, imponendosi in quattro set (25-20, 25-19, 22-25, 25-23) e conquistando tre punti preziosissimi per consolidare il secondo posto in classifica, rimanendo in scia della capolista Perugia ora a +3. Sotto 2-0 nel conteggio dei set, complice la giornata di grazia di Juantorena (MVP con 14 punti, di cui 1 ace ed il 76% in attacco) e Simon (12 punti di cui 5 muri), la Vero Volley si risveglia nel terzo gioco, ma qualche sbavatura nel finale del quarto parziale coincide con il sorriso dei marchigiani.

