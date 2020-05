Civitanova esulta: Leal e Simón restano anche per il 2020/21

Al femminile Conegliano, al maschile Civitanova, l’Italia fa bottino pieno ai Mondiali per club di pallavolo. A Betim, in Brasile, la Lube sconfigge in quattro set il Sada Cruzeiro (25-23, 19-25 31-29, 25-21) e conquista il titolo, dopo le due finali perse nel 2017 e nel 2018. Civitanova mette in bacheca l’unico trofeo che le mancava e completa un 2019 pazzesco, con le vittorie anche dello scudetto e della Champions League.