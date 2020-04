Cisterna piazza il colpo: torna Sabbi dalla Cina | Bednorz saluta Modena

VOLLEYMERCATO

La Top Volley Cisterna si assicura per i prossimi due anni le prestazioni di Giulio Sabbi, opposto italiano di ritorno dalla Cina: "Tornare a giocare nella mia regione dopo quasi dieci anni è una cosa che mi rende orgoglioso. Voglio dare il mio contributo a una squadra che merita di lottare per obiettivi sempre più ambiziosi".

30enne di Zagarolo, il laziale ha firmato un contratto di due anni. "Giulio è uno di quei giocatori che abbiamo sempre seguito con grande interesse e siamo felici di averlo coinvolto – spiega il presidente Gianrio Falivene. Siamo convinti di potergli dare la giusta spinta per inseguire il suo sogno olimpico".

Non solo giornate di arrivi in SuperLega, ma anche di partenze. Bartosz Bednorz ha infatti salutato tramite il suo profilo Instagram la Leo Shoes Modena dopo due anni in gialloblù. Lo schiacciatore polacco giocherà per lo Zenit Kazan: "Non posso ringraziare abbastanza il club per l'opportunità che mi è stata data, i miei compagni di squadra per tutti i grandi momenti e le vittorie che abbiamo condiviso e i fan per l'atmosfera straordinaria in ogni partita. Forza Modena!"