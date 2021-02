Chiusa la regular season di SuperLega: la griglia dei play-off

VOLLEY MASCHILE

Con i recuperi valevoli per la 14ª e 16ª giornata, si è chiuso definitivamente il calendario della regular season di SuperLega definendo tutti i verdetti in chiave play-off. In virtù della vittoria casalinga per 3-0 contro la NBV Verona, la Vero Volley Monza ha agguantato la 4ª posizione in classifica con tanto di lasciapassare diretto per i quarti di finale scudetto insieme alle prime tre della classe (Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino) e alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, scivolata al 5º posto. Spettatrice interessata del match di Monza, la Gas Sales Bluenergy Piacenza va al turno preliminare che riguarderà le squadre dal 6º all'11º posto. Al momento l’unico abbinamento dei quarti già definito è la sfida tra Monza e Vibo Valentia. Gli altri accoppiamenti saranno noti al termine del preliminare. Vero Volley Monza

L'Allianz Milano passa al Pala De Andrè in quattro set e incamera l'8º posto in classifica contro una Consar Ravenna sperimentale, in cui Bonitta ha inserito i giocatori meno utilizzati finora. I meneghini parteciperanno quindi al turno preliminare dei play-off scudetto, che vedrà le seguenti sfide che verranno disputate seguendo la formula delle due partite vinte su tre:

(6) Gas Sales Bluenergy Piacenza - (11) Kioene Padova (domenica 21 febbraio);

(7) Leo Shoes Modena - (10) Consar Ravenna (domenica 21 febbraio);

(8) Milano - (9) NBV Verona (domenica 21 febbraio).

Le formazioni che al termine della regular season si sono posizionate dal 1º al 5º posto nel ranking, insieme alle tre vincitrici del turno preliminare, andranno a formare il tabellone dei quarti (anche questi disputati seguendo la formula delle due partite vinte su tre, con Gara 1 e Gara 3 in casa della squadra con miglior classifica) già programmati a partire dal 10 marzo.

(1) Sir Safety Conad Perugia – Vincente preliminare 8/9;

(4) Vero Volley Monza – (5) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia;

(3) Itas Trentino – Vincente preliminare 6/11;

(2) Cucine Lube Civitanova – Vincente preliminare 7/10.

Le quattro vincenti dei quarti di finale si incontreranno con la formula delle tre partite vinte su cinque, così come la finale scudetto, con Gara 1 in calendario il 14 aprile, sarà al meglio delle cinque partite (Gara 1, 3, 5 in casa della migliore in regular season).