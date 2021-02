Champions League, tutte le italiane ai quarti: subito Modena-Perugia e Scandicci-Conegliano

L'Italia della pallavolo fa la voce grossa in Champions League. Dopo il quattro su quattro in campo rosa, anche il volley maschile iscrive tutte le squadre partecipanti al turno successivo della competizione per club più importante d'Europa. Con Trentino Itas, Sir Sicoma Monini Perugia e Cucine Lube Civitanova già qualificate, anche la Leo Shoes Modena è riuscita a staccare in extremis un pass per i quarti di finale. Decisiva è stata la vittoria del Kemerovo di Ivan Zaytsev, il grande ex, che in cinque set ha sconfitto il Varsavia di Andrea Anastasi (primo a parito merito con i gialloblù) consentendo agli uomini di Andrea Giani di mantenersi in testa alla Pool D grazie al miglior quoziente punti.

