Champions League, Scandicci vince al tie-break il derby con Busto Arsizio

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Una poco brillante Savino Del Bene Scandicci fa suo il derby italiano contro la Unet e-work Busto Arsizio nella bolla valevole per la Pool A di CEV Champions League. la fase a gironi comincia nel migliore dei modi per le ragazze di Massimo Barbolini, che però salvano solo il risultato in una serata in cui sono mancate qualità e precisione. La UYBA Volley ha sfiorato la vittoria nel quinto e decisivo set, ma può comunque essere soddisfatta per un gioco in netto miglioramento di partita in partita dopo la mini-crisi chiusa dalla scorsa vittoria in campionato in quel di Perugia. CEV

Nel primo set si procede a braccetto fino all'errore di Gennari che regala il primo break alle padrone di casa. Le cose per Busto Arsizio si fanno in salita e Fenoglio decide di buttare in campo la palleggiatrice Poulter. Il parziale si chiude 25-18 per le toscane, ma per le farfalle comincia un'altra partita.

La seconda frazione è letteralmente dominata da Gennari e compagne: 11-25 e Scandicci che pensa già al set successivo. Terzo parziale in fotocopia rispetto al primo, e toscane che tornano avanti 2-1 con il 25-19. Comincia un testa a testa che si porta avanti fino al tie-break: Busto Arsizio nel quarto trova una super rimonta (da 23-20 a 23-25), ma Scandicci si rifà nel tie-break chiudendo 17-15 (con Mingardi che attacca out la palla decisiva del 14-15 per il 14-16).

Il resto del programma : Scandicci-Busto Arsizio 3-2, Schwerin-Resovia martedì 1 dicembre; Resovia-Busto Arsizio mercoledì 2, Schwerin-Scandicci mercoledì 2, Busto Arsizio-Schwerin giovedì 3, Resovia-Scandicci giovedì 3.

Savino Del Bene Scandicci-Unet e-work Busto Arsizio 3-2 (25-18, 11-25, 25-19, 23-25, 17-15)

- Scandicci: Stysiak 25, Malinov 8, Popovic 7, Markovic 1, Pietrini 13, Merlo (L), Lubian 12, Carocci N.E., Cecconello N.E., Samadan N.E., Drewniok 3, Bosetti (L), Courtney 12, Camera. All. Barbolini.

- Busto Arsizio: Poulter 3, Campagnolo N.E., Olivotto 2, Gennari 11, Bonelli, Gray 17, Leonardi (L), Mingardi 16, Cucco N.E., Escamilla 2, Bulovic, Herrera Blanco 4, Piccinini, Stevanovic 11. All. Fenoglio.