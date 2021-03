Challenge Cup, Milano da applausi: rimonta Ankara e trionfa in Europa

VOLLEY MASCHILE

La finalissima, trasmessa in diretta streaming su SportMediaset.it, ha visto il successo al tie-break dei ragazzi di Piazza

Un grande successo europeo per l’Allianz Powervolley Milano, che alza al cielo il suo primo storico trofeo. Piano e compagni, dopo una sfida combattuta fino al 5° set (23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15), sono riusciti ad imporsi sullo Ziraat Bankasi Ankara del tecnico Medei conquistando la CEV Challenge Cup 2021. Il totale equilibrio che aveva caratterizzato tutta la gara di andata si è riproposto anche sul taraflex del Baskent Voleybol Salonu di Ankara nella sfida di ritorno. Una finale che fino all’ultimo ha lasciato con il fiato sospeso. Stesso risultato della settimana precedente, con Milano che con una zampata finale ha messo le mani sul match valso poi la vittoria del trofeo.

Gli uomini di Piazza, complice la prestazione maiuscola dell’opposto francesce Jean Patry, votato poi MVP del match con 26 punti messi a segno, l’ottima distribuzione del giovane Sbertoli e i contributi di Urnaut in Banda e di Kozamernik al centro, riportano nuovamente in Italia la terza coppa europea per importanza, vinta già in 27 precedenti occasioni da team italiani. I detentori erano i russi del Belgorie Belgorod, campioni nella stagione 2018/19.

Roberto Piazza, allenatore dell'Allianz Powervolley Milano: "I ragazzi hanno deciso di fare questo regalo, prima di tutto a Milano e al presidente, e poi anche un pochino a me: perché 10 anni esatti fa vincevo la prima Coppa CEV con la Sisley Treviso e oggi, a distanza di 10 anni, questi ragazzi mi hanno fatto rivivere un’emozione meravigliosa. Quando sei sotto 2-1 ai set e 5-2 per gli altri dà parecchio gusto vincere, perché eravamo sul filo del rasoio già da troppo tempo, eravamo sull’orlo del baratro. Invece i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto, hanno ripreso la loro marcia".

Ziraat Bankasi Ankara-Allianz Powervolley Milano 2-3 (23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15)

- Ankara: Atanasov 20, Ter Maat 21, Van Garderen 13, Bulbul 8, Yucel 0, Eksi 3, Gok 10, Bayraktar (L), Tosun 0. N.E. Akkus, Kirkit, Ayvazoglu, Ertugrul, Eken. All. Medei.

- Milano: Kozamernik 12, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 4, Weber 1, Patry 26, Piano 6, Ishikawa 13, Urnaut 17, Pesaresi (L). N.E. Staforini, Basic, Meschiari, Mosca. All. Piazza.