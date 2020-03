Cattaneo, messaggio alle società: “Tuteliamo i tesserati”

Pietro Bruno Cattaneo, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, parla alle società e ai tesserati. In un momento delicato, non solo per il mondo del volley, ma per tutta Italia, il numero uno della FIPAV ha spiegato e motivato le ragioni che hanno convinto la Federazione a bloccare i campionati nazionali, regionali e territoriali, dalla Serie B in giù, fino al 15 marzo.