Caserta, sospeso il Presidente Turco: "Ritiro la squadra"

A1 FEMMINILE

Nicola Turco, Presidente della Volalto 2.0 Caserta, è stato sospeso da ogni attività per due mesi. È quanto deciso dalla Federazione Italiana Pallavolo, che attraverso un comunicato del tribunale federale ha anche sanzionato la società campana con una multa di 1.500 euro.

Il procedimento trae origine da un esposto risalente al 24 ottobre 2019 con il quale si comunicava che per la gara casalinga contro Il Bisonte Firenze non erano state effettuate le riprese televisive per responsabilità dei dirigenti del club campano. Ad acuire la pena si è aggiunta poi la lite tra un addetto della Volalto 2.0 Caserta e i tecnici di PMG Sport, società incaricata delle riprese.

Immediata la reazione del club campano: "Una sentenza ridicola, tutta di natura politica. Con la sospensione di Turco si deve nominare un nuovo Presidente. Così non possono arrivare le nuove atlete per salvare la Volalto 2.0 e con questa operazione a tavolino viene condannata alla retrocessione". Come chiosa, l'annuncio di Turco: "Ritiro la A1". Non ci resta che attendere per capire se si tratta solo di una minaccia o di un'intenzione reale.