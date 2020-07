Caserta non ha presentato ricorso, Trento verso il ripescaggio

Né in Lega Volley Femminile né in Federazione sono pervenuti ricorsi a nome di Nicola Turco e l'esclusione di Caserta dalla Serie A è diventata cosa certa. Confermata la volontà del presidente rosanero di non avanzare alcuna richiesta di ri-ammissione ("Siamo stanchi di fare guerre, ce ne andiamo") nonostante coach e giocatrici siano stati rassicurati del contrario. Il posto della Volalto 2.0 sembra quindi destinato alla Delta Informatica Trentino, che dopo aver fiutato la possibilità di non essere ripescata in massima categoria si è rifatta alla Guida Pratica Serie A Femminile (il testo cita che "nel caso di società che non vengano ammesse al campionato, si procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come riserve", quale è Trento) ottenendo riscontro positivo dalla FIPAV. Si andrebbe così a comporre una Serie A1 a 13 squadre.