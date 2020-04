Busto Arsizio tra Sorokaite e Plak, Fenoglio in dirittura d'arrivo

VOLLEYMERCATO

GIACOMO MAGNANI

Chiusa la trattativa con Marco Fenoglio, che andrà a firmare un contratto biennale con le farfalle, la Unet E-Work Busto Arsizio può definire le prime trattative per ricostruire una squadra molto diversa dopo la partenza di ben cinque titolari.

Con la capitana Alessia Gennari confermata, il secondo posto disponibile in banda verrà preso da una tra Indre Sorokaite e Celeste Plak. Come riportato da La Prealpina, la prima ha vissuto una stagione dietro le quinte con la Conegliano vinci-tutto, ma nel prossimo anno vuole tornare protagonista in una squadra di alto rango.

Discorso diverso per l'olandese, che dopo una stagione in Turchia tornerebbe nel nostro campionato ritrovando anche l'allenatore con cui nel 2017 ha vinto lo scudetto a Novara. Da valutare il futuro di Francesca Villani: nonostante un biennale, per lei potrebbe esserci l'interessamento della sua ex-squadra, la Banca Valsabbina Millenium Brescia dell'opposto che piace proprio alla dirigenza bustocca, ovvero Camilla Mingardi.

Dopo un primo approccio si è sensibilmente raffreddata la pista che porta a Jovana Brakočević. Ecco allora che il nome giusto diventa proprio quello della miglior realizzatrice del campionato, Mingardi, che a Busto Arsizio ha già giocato nel 2013/14 in Serie B1 ai tempi della Futura. Trattativa in corso, anche se resta distanza sull'ingaggio.