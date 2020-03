Busto, si attende la scelta di Lavarini: Fenoglio, Bellano o Musso i possibili sostituti

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

In attesa che Stefano Lavarini comunichi la propria decisione sul continuare al PalaYamamay o tornare a casa, a Novara, la Unet E-Work Busto Arsizio si è già messa al lavoro per il sostituto nel caso in cui il tecnico di Omegna decidesse di prendere la strada verso il Piemonte: i nomi sono quelli di Marco Fenoglio, Massimo Bellano e Marco Musso.

Il coach campione d'Italia nel 2017 con l'Igor Gorgonzola Novara è il nome che piace di più alla dirigenza biancorossa. Dopo poco più di una stagione nel settore maschile, Fenoglio è tornato al volley femminile nel 2019 prendendo il posto di Marcello Abbondanza sulla panchina della Zanetti Bergamo.

Anche il nome di Massimo Bellano è sul taccuino biancorosso. Classe '73 di Vasto, l'ex-tecnico della Savino Del Bene Scandicci è reduce da 3 stagioni al Club Italia e 2 estati con le Nazionali giovanili. Tra i suoi ultimi successi spiccano l'oro all'Europeo in Albania del 2018 e l'argento al Mondiale U20 in Messico dello scorso luglio.

Ultimo, ma non per importanza, è Marco Musso. Una vita spesa al PalaYamamay, 12 stagioni in biancorosso prima da scoutman e poi da vice-allenatore di Parisi, Mencarelli e Lavarini. Sarà pronto per il grande salto?

Valutazioni ancora in corso per la UYBA, in attesa di capire il futuro di Stefano Lavarini entro fine settimana. Priorità al coach piemontese e poi, nel caso in cui ci fossero i saluti, testa al prossimo allenatore delle farfalle.