Brescia, sesta stagione consecutiva per Mazzola

LA CONFERMA

La Banca Valsabbina Millenium Brescia comunica di aver raggiunto l’accordo per proseguire la collaborazione tecnica con il primo allenatore, Enrico Mazzola. Nato nel 1962, l’esperto tecnico lodigiano allenerà la formazione bianconera per il sesto campionato consecutivo, il terzo in Serie A1.

Arrivato a Brescia nel giugno 2015, Mazzola ha ottenuto la promozione in A2 al primo anno, centrando anche il successo in Coppa Italia. Nell’aprile del 2018 ha compiuto il salto nella massima serie, vincendo il campionato di A2 al termine di una meravigliosa cavalcata in rimonta.

Dal 2015 al 2020, tra regular season, play-off e Coppa Italia, sono state ben 147 le panchine del coach lodigiano con la Millenium Brescia.

"Rinnovare è stato molto semplice - spiega Roberto Catania, presidente della Millenium – anche perché vogliamo proseguire quel percorso tecnico che nelle stagione 2019/20 purtroppo non ci è stato concesso finire. Ormai c'è una sintonia forte fra allenatore e società sia a livello tecnico che umano, per noi è un valore da preservare".