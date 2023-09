Allianz al fianco di Vero Volley: nuovo nome alla prima squadra femminile e brand a tutte le giovanili

la novità

La partnership triennale rafforza la presenza del volley femminile all’Allianz Cloud, già teatro di tante sfide vittoriose della formazione di Gaspari

© ufficio-stampa Allianz e Vero Volley annunciano l’accordo di partnership che darà alla blasonata prima squadra di pallavolo femminile che milita in serie A1 il nuovo nome Allianz VV Milano. Il Gruppo assicurativo era già Title Sponsor dell’Allianz Cloud, l’arena di piazzale Stuparich già teatro della maggior parte delle sfide interne della prima squadra “rosa” del Consorzio. La formazione guidata da coach Marco Gaspari è candidata a una stagione da grande protagonista in Italia ed Europa con fuoriclasse del calibro delle portacolori azzurre Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale, Myriam Sylla e Paola Egonu, insieme a tante altre stelle internazionali.

Inoltre il brand Allianz, primo marchio assicurativo globale, affiancherà anche tutte le formazioni giovanili della Viscontini, storica società del territorio milanese e del Consorzio, che prenderanno la denominazione Allianz Viscontini Milano. Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha spiegato: “È con piacere che iniziamo questo percorso insieme al Vero Volley. Per Allianz non si tratta solo di affiancare il proprio brand a una squadra di grande prestigio, ma di inserire un ulteriore tassello nel fil rouge che unisce tutte le nostre sponsorizzazioni sportive: l’attenzione e l’investimento sui giovani. Interveniamo così su tematiche sociali di forte rilevanza, indirizzando i giovani allo sport e ai valori che porta con sé, con un ritorno sia per loro sia per la società nel suo complesso”.

Alessandra Marzari, Presidente del Consorzio Vero Volley, ha sottolineato: “Voglio ringraziare Allianz Italia per aver creduto in noi e per aver scelto di camminare al nostro fianco in questo percorso. Lavoreremo con la consueta determinazione, passione e integrità per onorare questa partnership e per portare il volley femminile milanese alle vette che merita. Con la voglia di primeggiare insieme a livello internazionale avvicineremo migliaia di nuovi praticanti sul territorio allo sport più formativo per le ragazze con rilevanti ricadute sociali”.

L’accordo di partnership tra Allianz e Vero Volley, che ha una durata triennale a partire dalla stagione 2023/2024, prevede numerose attività congiunte, con un focus preciso per una sempre maggiore promozione della pallavolo e sul settore giovanile, obiettivi che il Consorzio sostiene sin dalla sua fondazione, nel 2008. Vero Volley, ispirato dal claim “Driven by Values”, da sempre trasforma nella sua bandiera i più autentici valori dello sport, il loro vero significato, la loro promozione e la pratica dell’attività con lo sviluppo di una proposta di cultura sportiva unica, senza dimenticare il suo impegno negli ambiti della responsabilità sociale. Anche per queste ragioni, il Consorzio è il partner perfetto per sviluppare un progetto comune insieme ad Allianz, portando in maniera sempre più importante il volley sul territorio di Milano.