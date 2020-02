Allarme coronavirus: sospese le gare a Cremona e Lodi

Dopo le notizie relative ai contagi da coronavirus in Lombardia, soprattutto nelle zone del lodigiano tra Codogno e Casalpusterlengo, la FIPAV di Cremona e Lodi ha disposto delle misure cautelari per salvaguardare la salute dei propri tesserati. Per questo motivo, nel weekend non si disputeranno le gare relative ai campionati giovanili e alla Terza, Seconda e Prima Divisione provinciale.