Alessia Populini torna a Novara

VOLLEYMERCATO

Torna in azzurro, o meglio, torna a casa la schiacciatrice Alessia Populini, che si è legata fino a giugno 2021 con l'Igor Gorgonzola Novara. Sì, perché l'atleta, classe 2000 e nativa di Brescia, rientra all'AGIL Volley dove ha vissuto un triennio fantastico, compiendo tutta la trafila del settore giovanile (C, B2 e B1) fino ad assaporare anche l'emozione della prima squadra, partecipando alla Supercoppa vinta nel 2017 al PalaIgor.

"Quando due stagioni fa Alessia ha intrapreso la sua avventura al Club Italia, l’augurio era che le strade potessero incrociarsi nuovamente – spiega il d.g. di Igor Volley, Enrico Marchioni – e abbiamo ritenuto fosse il momento giusto, riscontrando pieno gradimento ed entusiasmo anche da parte di Alessia. Per noi, inoltre, è motivo di sincero orgoglio poter ritrovare da protagonista in prima squadra una ragazza che ha compiuto il proprio percorso nel nostro vivaio".

“Novara per me è stata una famiglia – afferma Populini – e la sensazione che ho oggi è quella di tornare a casa. Il percorso che ho compiuto con la maglia azzurra mi ha portata a creare dei legami importanti con persone come Valeria Alberti e Matteo Ingratta, che sarò felicissima di ritrovare. Torno con più esperienza e con quella stabilità che ho sviluppato nel corso della mia avventura con il Club Italia, dove ho potuto giocare con continuità in Serie A e mi preparo a vivere la prossima stagione con la consapevolezza che sarà fondamentale per la mia crescita”.