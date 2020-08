Abbiati e Andreatta trionfano nel torneo 1 Stella di Lubiana

Si è chiuso con il trionfo di Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati il torneo 1 Stella del World Tour di beach volley di Lubiana. Il duo italiano, dopo aver battuto in semifinale 2-1 (17-21, 21-17, 16-14) i padroni di casa Jakopin-Bozenk, ha ottenuto il primo posto della competizione grazie al 2-1 (21-18, 15-21, 15-11) sulla forte coppia austriaca Doppler-Horst. In finale gli italiani hanno disputato un gran primo set, mentre nel secondo sono stati gli avversari a comandare. Nel tie-break Tiziano e Andrea sono scappati avanti e non hanno più concesso opportunità di recupero agli avversari, chiudendo il torneo imbattuti. Per Abbiati e Andreatta si tratta della prima vittoria nel circuito del World Tour e del secondo podio, dopo il terzo posto nel torneo 1 Stella in Oman nel 2018.