A Monza il derby per l'Europa: 3-2 su Casalmaggiore

A1 FEMMINILE

L'anticipo della 20ª giornata di Serie A1 femminile se lo aggiudica la Saugella Monza, che dopo 2 ore e 19 minuti di battaglia conquista il 3-2 (20-25, 26-24, 25-20, 19-25, 15-11) che vale la vittoria sulla Èpiù Pomì Casalmaggiore. Una sfida bellissima, giocata a ritmi altissimi soprattutto nel fondamentale del muro.

Primo set che si colora di rosa, grazie a una qualità in tutti i fondamentali non corrisposta dal campo di Monza, che fatica in attacco (19% di efficienza). I due parziali successivi invece vedono la riscossa delle brianzole, guidate dalle formidabili Danesi ed Heyrman (17 e 15 punti) con il solito e fondamentale apporto di Orthmann (24 finali). Monza però cala nel quarto set, e Casalmaggiore ne approfitta mandando la sfida al decisivo tie-break. Per le rosa non basta una super Carcaces da 26 punti: a chiudere è la Saugella con un ace di Ortolani che si riscatta dopo una serata complicata.