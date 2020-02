A lezione di leadership e gestione del gruppo con Julio Velasco

NON SOLO VOLLEY

Julio Velasco, il più importante allenatore di volley in Italia, il coach che nella sua carriera ha vinto tutto quello che poteva vincere (facendolo in grande stile), è stato il protagonista di una giornata dedicata allo studio della leadership. Organizzata da Performance Stretegies, l'evento ha permesso a più di 1000 manager d'azienda di approfondire i metodi di coaching più efficaci per raggiungere risultati d’eccellenza.

Tanti i temi trattati: come individuare le giuste leve motivazionali per diverse personalità, come ispirare i propri collaboratori, come sviluppare la mentalità vincente per valorizzare gli errori, ma anche come trasformare un gruppo di lavoro in un team affiatato e produttivo. Tutti aspetti che Julio Velasco ha imparato, trattato, sperimentato nella sua lunga e vincente carriera nel mondo della pallavolo.

4 titoli in Argentina, 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe con Modena, ma non è tutto. 2 Mondiali, 3 Europei, 5 World League, una Coppa del Mondo e la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 con la Nazionale italiana. Il suo gruppo, passato alla storia come “generazione di fenomeni” e premiato dalla FIVB come la “Squadra del Secolo”, è stato fonte d'ispirazione non solo per lui, ma anche per tanti sportivi che tutti i giorni cercano di superare i loro limiti. Gli interventi di Velasco, anche in questa occasione, si sono rivelati una fonte inesauribile di preziosi concetti di coaching e leadership.