18 maggio 2019: un anno fa l'Italia sul tetto d'Europa con Civitanova e Novara

ANNIVERSARIO

di

GIACOMO MAGNANI

Berlino, lo sappiamo, da sempre evoca dolci ricordi per gli sportivi azzurri. Ma dopo il 9 luglio 2006, un'altra data che non può essere dimenticata è il 18 maggio 2019. Quando in una Max-Schmeling-Halle gremita di appassionati di volley, l'Italia pallavolistica si è laureata campione d'Europa sia in campo femminile che maschile con l'Igor Gorgonzola Novara e la Cucine Lube Civitanova. Lube campione d'Europa









Gli scatti del trionfo di Civitanova per 3-1 sullo Zenit Kazan.















Novara e Conegliano hanno aperto il programma del pomeriggio, con due giocatrici su tutte a regalare spettacolo. Paola Egonu, appena 20enne, ma determinante per il successo dell'AGIL Volley, e la sua capitana Francesca Piccinini, che ha aggiunto un altro gioiello alla sua collezione celebrando la sua settima Champions League all'età di 40 anni. Una partita giocata ad altissimi livelli che si è chiusa 3-1 per le ragazze di Barbolini, che hanno così cancellato l'amarezza dello scudetto perso proprio contro l'Imoco Volley. Il finale perfetto per Paola Egonu, che qualche mese dopo sarebbe diventata una pantera gialloblù, seppur servendo l'ultimo indimenticabile regalo ai propri tifosi igorini.

E per Civitanova, la rivincita sullo Zenit Kazan è stata dolce. Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal e Robertlandy Simón sono solo alcuni dei protagonisti che hanno spianato la strada al successo per 3-1 della Lube, ponendo così fine alla striscia vincente di Kazan (i russi avevano conquistato il titolo per quattro anni consecutivi) e dimenticando la sconfitta dell'edizione precedente proprio contro i ragazzi di Alekno.

Incontenibili i festeggiamenti conclusivi, in cui Civitanova e Novara si sono prese per mano a vicenda e hanno portato in alto il tricolore, leader indiscusso in una giornata che ha cambiato il volley europeo per dimensioni e ambizioni.