Tacchinardi: "Juve, Icardi è l'attaccante giusto."È adatto a Spalletti"

"Secondo me Icardi sarebbe stato l’uomo giusto, quello adatto a Spalletti. Nell’area è uno dei migliori. Non è ancora finita secondo me. Conta la volontà del giocatore". Così a Pressing l'ex difensore della Juve Alessio Tacchinardi sull'attaccante argentino. Biasin: “Faranno passare che Spalletti non ha voluto Icardi, ma non è vero. Spalletti se lo prenderebbe volentieri".

