Petardo su Audero: cosa succede all'Inter? Cesari: "Ha rischiato lo 0-3, ecco le possibili sanzioni"

"La Cremonese avrebbe potuto presentare reclamo. Il giudice sportivo poteva anche decretare il 3-0 a tavolino. In questi casi è prevista una multa dai 10 mila ai 50 mila euro, la chiusura della curva, il divieto di trasferta, fino a una penalizzazione. Dipenderà dalla refertazione”. Così a Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari sulle possibili conseguenze per l'Inter dopo l'increscioso episodio del petardo lanciato in campo a Cremona che ha colpito il portiere dei grigiorossi Audero: "Sono cose brutte che non dovrebbero far parte del calcio. Sommer dice 'Non è possibile', Chivu e Lautaro vanno sotto la curva dell’Inter. La coscia di Audero sta sanguinando. È una situazione di grande imbarazzo. Faccio i complimenti ad Audero per la grande professionalità nel rimanere in campo. La partita è terminata ed è terminata in modo regolare”.

