PAROLA AL GIUDICE SPORTIVO

Petardo su Audero: cosa succede all'Inter? Cesari: "Ha rischiato lo 0-3, ecco le possibili sanzioni"

Graziano Cesari mostra nel dettaglio l'episodio increscioso dello Zini e spiega quali saranno le possibili conseguenze, per il club nerazzurro e per il tifoso coinvolto.

02 Feb 2026 - 01:42
03:34 
videovideo

"La Cremonese avrebbe potuto presentare reclamo. Il giudice sportivo poteva anche decretare il 3-0 a tavolino. In questi casi è prevista una multa dai 10 mila ai 50 mila euro, la chiusura della curva, il divieto di trasferta, fino a una penalizzazione. Dipenderà dalla refertazione”. Così a Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari sulle possibili conseguenze per l'Inter dopo l'increscioso episodio del petardo lanciato in campo a Cremona che ha colpito il portiere dei grigiorossi Audero: "Sono cose brutte che non dovrebbero far parte del calcio. Sommer dice 'Non è possibile', Chivu e Lautaro vanno sotto la curva dell’Inter. La coscia di Audero sta sanguinando. È una situazione di grande imbarazzo. Faccio i complimenti ad Audero per la grande professionalità nel rimanere in campo. La partita è terminata ed è terminata in modo regolare”.
 

pressing
inter

Ultimi video

00:55
Ordine: "Spalletti? Altra categoria"

Ordine: "Spalletti? Altra categoria"

02:03
Sabatini: "Curva Inter chiusa contro la Juve? Sarebbe ingiusto!"

Sabatini: "Curva Inter chiusa contro la Juve? Sarebbe ingiusto!"

01:49
Biasin: "Icardi alla Juve? Lui vuole tornare all'Inter!"

Biasin: "Icardi alla Juve? Lui vuole tornare all'Inter!"

01:06:25
Domenica 1 febbraio

Domenica 1 febbraio

02:21
La Moviola di Parma-Juve: l'intervento di Mckennie era da rosso?

La Moviola di Parma-Juve: l'intervento di Mckennie era da rosso?

02:07
Conte fa bene a lamentarsi delle troppe partite?

Conte fa bene a lamentarsi delle troppe partite? "Vero ma pecca di incoerenza". "Il calcio è business"

01:57
"Conte ha ragione?"

"Conte ha ragione?"

01:55
L'infortunio di Di Lorenzo è "colpa" delle nuove regole?

L'infortunio di Di Lorenzo è "colpa" delle nuove regole?

01:08
La moviola di Napoli-Fiorentina: manca un rigore agli azzurri?

La moviola di Napoli-Fiorentina: manca un rigore agli azzurri?

01:27
La moviola di Como-Atalanta: un rosso che fa molto discutere

La moviola di Como-Atalanta: un rosso che fa molto discutere

03:34
Petardo su Audero: cosa succede all'Inter?

Petardo su Audero: cosa succede all'Inter? Cesari: "Ha rischiato lo 0-3, ecco le possibili sanzioni"

01:50
Inter, paura e vergogna a Cremona

Inter, paura e vergogna a Cremona

01:12
Tacchinardi: "Il Milan non è all'altezza dell'Inter"

Tacchinardi: "Il Milan non è all'altezza dell'Inter"

02:27
Biasin: "Mercato Inter chiuso? Mai dire mai..."

Biasin: "Mercato Inter chiuso? Mai dire mai... Un uomo in più farebbe comodo, Chivu lo merita"

01:37
Trevisani: "Zielinski è il miglior centrocampista dell'Inter"

Trevisani: "Zielinski è il miglior centrocampista dell'Inter"

01:42
Tacchinardi: "Lautaro fantastico, è un numero uno"

Tacchinardi: "Lautaro fantastico, è un numero uno"

01:34
Biasin: "Chivu maestro, ha fatto cose impensabili"

Biasin: "Chivu maestro, ha fatto cose impensabili"

02:27
Cremonese-Inter Remix

Cremonese-Inter Remix

02:09
Ordine a Trevisani: "Lo so che voi siete ossessionati..."

Ordine a Trevisani: "Lo so che voi siete ossessionati..."

00:43
Tacchinardi: "Juve, Icardi è l'attaccante giusto!"

Tacchinardi: "Juve, Icardi è l'attaccante giusto."È adatto a Spalletti"

01:47
Icardi-Spalletti: che tormentone!

Icardi-Spalletti: che tormentone!

01:22
La moviola di Parma-Juve: Coinceiçao andava espulso?

La moviola di Parma-Juve: Coinceiçao andava espulso?

00:37
Sabatini: "David? In ripresa ma ancora in ritardo"

Sabatini: "David? In ripresa ma ancora in ritardo"

01:08
Viviano: "La Juve non è più Yildiz dipendente"

Viviano: "La Juve non è più Yildiz dipendente"

01:01
Trevisani: "La Juve ora finalmente gioca bene e si diverte"

Trevisani: "La Juve ora finalmente gioca bene e si diverte"

00:55
Ordine: "Spalletti? Altra categoria"

Ordine: "Spalletti? Altra categoria"

I più visti di Pressing

Domenica 1 febbraio

Domenica 1 febbraio

La Moviola di Parma-Juve: l'intervento di Mckennie era da rosso?

La Moviola di Parma-Juve: l'intervento di Mckennie era da rosso?

La moviola di Como-Atalanta: un rosso che fa molto discutere

La moviola di Como-Atalanta: un rosso che fa molto discutere

Tacchinardi: "Il Milan non è all'altezza dell'Inter"

Tacchinardi: "Il Milan non è all'altezza dell'Inter"

La moviola di Napoli-Fiorentina: manca un rigore agli azzurri?

La moviola di Napoli-Fiorentina: manca un rigore agli azzurri?

La moviola di Parma-Juve: Coinceiçao andava espulso?

La moviola di Parma-Juve: Coinceiçao andava espulso?