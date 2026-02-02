Conte fa bene a lamentarsi delle troppe partite? "Vero ma pecca di incoerenza". "Il calcio è business"

A Pressing si torna sulle parole del tecnico del Napoli Antonio Conte ("Si gioca troppo, stanno ammazzando i giocatori"). Viviano: “Conte fa bene perché in alcune cose ha ragione, in altre no perché tutte queste partite ce le hanno anche altre squadre e hanno meno infortuni”. Biasin: “Dice cose corrette ma pecca di incoerenza”. Trevisani: “Ha assolutamente ragione nei concetti. Mi piacerebbe lo dicesse anche negli anni in cui vince”. Sabatini: “Nella sostanza ha ragione, nei modi così così, nella frequenza delle sue lamentele no”. Tacchinardi: “Sbaglia a lamentarsi. Il calcio oggi è questo, è business, è soldi. Tutti guadagnano tanti soldi. È vero che si gioca tanto ma Conte sbaglia”.

