Biasin: "Mercato Inter chiuso? Mai dire mai... Un uomo in più farebbe comodo, Chivu lo merita"

"La speranza è che accada qualcosa nel mercato dell’Inter. Chivu lo meriterebbe, un pezzo in più farebbe comodo". Così a Pressing l'opinionista tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin auspica in un rinforzo last-minute. "La società deve minimizzare il rischio. Non puoi prendere il primo che passa ma prendere un giocatore che sia all’altezza della squadra e non è semplice. In attesa di Dumfries, Luis Henrique sta facendo bene. Ma senza di lui? Un pezzo per completare la rosa avrebbe fatto comodo".

