Ranocchia: "Spalletti non pensa di potersela giocare con Inter, Milan e Napoli"

L'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia parla del momento della Juventus a Pressing: “Milan, Napoli e Inter con allenatori dall’inizio dell’anno hanno un vantaggio enorme. Quando entri alla Juventus in corsa, non operi una ricostruzione ma cerchi di fare più punti possibile anche giocando male, anche non entusiasmando l’ambiente. E poi, tirando le somme a fine anno, speri di arrivare in Champions League: non penso che Spalletti in questo momento pensi di potersela giocare per lo scudetto. Spalletti è autorevole, deve rimettere in piedi una Juve che fa fatica".