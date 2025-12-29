Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
juventus

Ranocchia: "Spalletti non pensa di potersela giocare con Inter, Milan e Napoli"

Secondo l'ex calciatore, i bianconeri non sono all'altezza delle altre tre pretendenti per lo scudetto e anche lo stesso allenatore ne è consapevole.

29 Dic 2025 - 08:45
00:46 

L'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia parla del momento della Juventus a Pressing: “Milan, Napoli e Inter con allenatori dall’inizio dell’anno hanno un vantaggio enorme. Quando entri alla Juventus in corsa, non operi una ricostruzione ma cerchi di fare più punti possibile anche giocando male, anche non entusiasmando l’ambiente. E poi, tirando le somme a fine anno, speri di arrivare in Champions League: non penso che Spalletti in questo momento pensi di potersela giocare per lo scudetto. Spalletti è autorevole, deve rimettere in piedi una Juve che fa fatica".

ranocchia
spalletti
juve
scudetto

Ultimi video

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

01:29
Trevisani: "Frattesi, vai via dall'Inter! Con questo Zielinski non giochi mai"

Il consiglio di Trevisani: "Frattesi, meglio che lasci l'Inter: non vedrai mai il campo"

02:36
Sabatini: "Le parole di Conte sullo scudetto? Ha torto!"

Che scontro tra Conte e l'Inter: "Non comandiamo", "Certe cose lasciano odori"

00:46
Ranocchia: "Spalletti non pensa di potersela giocare con Inter, Milan e Napoli"

Ranocchia nella mente di Spalletti: "Adesso non crede nello scudetto"

01:57
Il "Domandone": chi sarà nel calcio l'uomo del 2026?

Il domandone: chi sarà nel calcio l'uomo del 2026? Lo studio di Pressing risponde

59:05
Domenica 28 dicembre

Domenica 28 dicembre

00:31
Trevisani: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario"

Trevisani: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario"

02:41
Pisa-Juventus Remix

Pisa-Juventus Remix

02:27
La moviola di Lazio-Udinese: il gol di Davis era da annullare?

La moviola di Lazio-Udinese: il gol di Davis era da annullare?

02:55
Cesari: "Il sabato degli arbitri? Da pollice in giù"

Cesari: "Il sabato degli arbitri? Da pollice in giù"

00:58
Sabatini: "Hojlund sembra Lukaku di 5 anni fa"

Sabatini: "Hojlund sembra Lukaku di 5 anni fa"

01:01
Pazzini: "Hojlund con Lautaro è ora l'attaccante più forte della Serie A"

Pazzini: "Hojlund con Lautaro è ora l'attaccante più forte della Serie A"

01:32
Højlund è il più forte?

Hojlund è il più forte della Serie A? "E pensare che era criticato..."

00:47
Il Milan senza coppe può credere allo scudetto?

Il Milan senza coppe può credere allo scudetto?

01:28
Il Milan è sottovalutato nella corsa scudetto?

Il Milan è sottovalutato nella corsa scudetto?

02:10
"Pulisic all'Inter farebbe panchina"

Sabatini fa discutere: "Solo tre del Milan giocherebbero nell'Inter. Non Pulisic"

00:46
Perché il Milan è indietro nella corsa scudetto

Corsa scudetto, Milan favorito senza coppe? Per ora no: ecco perché

01:25
Milan, perché non crederci?

Milan, perché non crederci?

00:48
La moviola di Milan-Verona: corretto il rigore su Nkunku?

La moviola di Milan-Verona: corretto il rigore su Nkunku?

01:10
La moviola di Cremonese-Napoli: manca un rigore contro gli azzurri?

La moviola di Cremonese-Napoli: manca un rigore contro gli azzurri?

00:41
La moviola di Atalanta-Inter: giusto annullare i tre gol?

La moviola di Atalanta-Inter: giusto annullare i tre gol?

02:56
Pazzini: "L'Inter ha segnato grazie alla... cattiveria"

Pazzini: "L'Inter ha segnato grazie alla... cattiveria"

02:31
Biasin: "Finalmente Lautaro è uscito dalla crisi..."

Biasin: "Finalmente Lautaro è uscito dalla crisi..."

01:06
Trevisani: "Ecco perché l'Inter concretizza poco"

Trevisani: "Ecco perché l'Inter concretizza poco"

01:22
Pazzini: "Inter, ci risiamo: ancora troppi errori sotto porta"

Pazzini: "Inter, ci risiamo: ancora troppi errori sotto porta"

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

I più visti di Pressing

Domenica 28 dicembre

Domenica 28 dicembre

La moviola di Atalanta-Inter: giusto annullare i tre gol?

La moviola di Atalanta-Inter: giusto annullare i tre gol?

La moviola di Lazio-Udinese: il gol di Davis era da annullare?

La moviola di Lazio-Udinese: il gol di Davis era da annullare?

Trevisani: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario"

Trevisani: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario"

La moviola di Milan-Verona: corretto il rigore su Nkunku?

La moviola di Milan-Verona: corretto il rigore su Nkunku?

La moviola di Cremonese-Napoli: manca un rigore contro gli azzurri?

La moviola di Cremonese-Napoli: manca un rigore contro gli azzurri?